Триллионы в кубышке: Глава РСПП Шохин раскрыл объём сбережений россиян

Общий объём сбережений россиян теперь составляет внушительные 70 триллионов рублей. Об этом заявил руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Он отметил, что когда ключевая ставка начнёт снижаться, есть вероятность, что люди начнут выводить деньги с банковских вкладов и вкладывать их в ценные бумаги. Шохин полагает, что если фондовый рынок предложит надежные варианты для инвестиций, особенно для обычных граждан, у которых на руках столько накоплений, то акции и облигации вполне могут стать интересной альтернативой банковским депозитам.

«На мой взгляд, если ключевая ставка будет снижаться, но при этом будут надежными инструменты фондового рынка, в том числе для граждан – а у населения до 70 триллионов рублей накоплений – то будет перераспределение сбережений», — приводит РИА «Новости» слова главы РСПП.