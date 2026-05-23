Триллионы в кубышке: Глава РСПП Шохин раскрыл объём сбережений россиян
Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Общий объём сбережений россиян теперь составляет внушительные 70 триллионов рублей. Об этом заявил руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
Он отметил, что когда ключевая ставка начнёт снижаться, есть вероятность, что люди начнут выводить деньги с банковских вкладов и вкладывать их в ценные бумаги. Шохин полагает, что если фондовый рынок предложит надежные варианты для инвестиций, особенно для обычных граждан, у которых на руках столько накоплений, то акции и облигации вполне могут стать интересной альтернативой банковским депозитам.
«На мой взгляд, если ключевая ставка будет снижаться, но при этом будут надежными инструменты фондового рынка, в том числе для граждан – а у населения до 70 триллионов рублей накоплений – то будет перераспределение сбережений», — приводит РИА «Новости» слова главы РСПП.
В конце апреля Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 14,5%. Это стало восьмым подряд снижением ставки. Между тем глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия впервые в своей новейшей истории столкнулась с беспрецедентным дефицитом рабочей силы. Она подчеркнула, что такая ситуация абсолютно нова для страны и серьёзно влияет на всю экономику.
