Крупные банки снизили ставки по вкладам после решения ЦБ

После апрельского решения Банка России по ключевой ставке большинство крупных банков снизили доходность вкладов. По данным индекса «Финуслуг», ставки изменили 15 из 20 крупнейших банков по объёму депозитов физлиц.

Речь идёт о периоде с 24 апреля по 20 мая. За это время только один банк повысил ставки, ещё в трёх организациях изменения были разнонаправленными. В среднем доходность вкладов сроком от трёх месяцев до трёх лет снижалась. Исключением стали годовые депозиты: по ним средняя ставка выросла на 0,05 процентного пункта. Сильнее всего просели трёхмесячные вклады. На 20 мая средняя ставка по ним составила 13,35%, что на 0,33 процентного пункта ниже уровня 24 апреля.

По полугодовым депозитам средняя доходность снизилась до 12,97%, по вкладам на полтора года — до 11,18%, на два года — до 11%, на три года — до 10,76%. На текущей неделе средние ставки по вкладам сроком до года формально выросли на 0,07–0,16 процентного пункта. Однако в «Финуслугах» уточнили, что это связано не с общим разворотом рынка, а с изменением состава банков, которые входят в расчёт индекса.

Индекс «Финуслуг» считают по предложениям топ-20 банков на вклады от 100 тысяч рублей сроком от трёх месяцев до трёх лет. В расчёт не включают акции, специальные условия и комбинированные продукты.