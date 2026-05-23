Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 13:31

Учащихся старобельского колледжа отправили на удалёнку после зверской атаки ВСУ

Обложка © Луганский информационный центр

Обложка © Луганский информационный центр

В Старобельске всех студентов колледжа, по которому накануне нанесли удар ВСУ, с 22 мая перевели на дистанционное обучение. Обучающихся, которые жили в общежитии, отправили домой — к постоянным местам проживания. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства просвещения Российской Федерации.

В ведомстве уточнили: в регион уже командировали профильных специалистов из Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). Их задача — срочно организовать психолого-педагогическую поддержку пострадавшим студентам, их родителям или законным представителям, а также всем сотрудникам учебного заведения.

На заседании оперативного штаба под руководством главы ЛНР Леонида Пасечника сейчас детально прорабатываются меры помощи как семьям погибших, так и раненым. Параллельно Луганский государственный педагогический университет (ЛГПУ) заявил, что пострадавшие студенты получат материальную помощь, для этого достаточно написать заявление.

Мирошник: Спасатели в Старобельске работают под ударами из-за новых атак дронов
Мирошник: Спасатели в Старобельске работают под ударами из-за новых атак дронов

Напомним, ночью 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. После серии взрывов пятиэтажное здание частично обрушилось до второго этажа. В результате 18 человек погибли, 42 пострадали, трое остаются под завалами.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • ЧП
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar