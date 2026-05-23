Учащихся старобельского колледжа отправили на удалёнку после зверской атаки ВСУ

В Старобельске всех студентов колледжа, по которому накануне нанесли удар ВСУ, с 22 мая перевели на дистанционное обучение. Обучающихся, которые жили в общежитии, отправили домой — к постоянным местам проживания. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства просвещения Российской Федерации.

В ведомстве уточнили: в регион уже командировали профильных специалистов из Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). Их задача — срочно организовать психолого-педагогическую поддержку пострадавшим студентам, их родителям или законным представителям, а также всем сотрудникам учебного заведения.

На заседании оперативного штаба под руководством главы ЛНР Леонида Пасечника сейчас детально прорабатываются меры помощи как семьям погибших, так и раненым. Параллельно Луганский государственный педагогический университет (ЛГПУ) заявил, что пострадавшие студенты получат материальную помощь, для этого достаточно написать заявление.