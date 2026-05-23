В Севастополе выписали двоих школьников, пострадавших при обрушении балкона
Место обрушения балкона со школьниками в Севастополе.
В Севастополе завершилось лечение двух школьников, пострадавших при обрушении балконной конструкции в учебном заведении. При этом ещё шесть детей продолжают оставаться под наблюдением врачей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«На детском комплексе остаются шесть детей, пострадавших во время обрушения балкона в школе № 13», — написал он в своём Telegram-канале.
Медики оценивают состояние большинства как средней тяжести. Наиболее серьёзно пострадали двое подростков — их состояние остаётся тяжёлым, врачи продолжают интенсивную терапию. Один из юношей с самыми сложными травмами был в субботу эвакуирован в Российскую детскую клиническую больницу.
Перевозку организовали на реанимобиле, сейчас пациентом занимаются столичные специалисты. Ещё одного пострадавшего молодого человека планируют доставить в Москву позднее. Он отправится на поезде вместе с матерью и медицинским работником, так как его состояние позволяет транспортировку без экстренных мер. Все пострадавшие получают необходимую помощь, а их лечение продолжается под контролем врачей.
Напомним, что обрушение балкона в школе №13 Севастополя произошло 20 мая и привело к травмам у учащихся. Школьники вышли на балкон, чтобы сделать фотографии, после чего конструкция не выдержала нагрузки. Сначала сообщалось о десяти пострадавших детях, однако позднее уточнялось, что травмы получили девять несовершеннолетних выпускников 11 класса в возрасте 17 лет. Часть пострадавших была госпитализирована, при этом трое школьников находились в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Власти города заявили о проведении проверки обстоятельств происшествия и пообещали поддержку выпускникам в части подготовки к ЕГЭ и поступлению в вузы с учётом состояния их здоровья.
