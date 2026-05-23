FT: США хотят отстранить президента Кубы Диас-Канеля от власти

США, по данным Financial Times, рассматривают вариант отстранения президента Кубы Мигеля Диас-Канеля от власти в рамках возможных политических договорённостей. Издание ссылается на действующих и бывших американских чиновников, знакомых с обсуждением подобных сценариев.

«Администрация настаивает на отстранении президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в рамках любого соглашения», — указано в статье.