FT: США хотят отстранить президента Кубы Диас-Канеля от власти
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
США, по данным Financial Times, рассматривают вариант отстранения президента Кубы Мигеля Диас-Канеля от власти в рамках возможных политических договорённостей. Издание ссылается на действующих и бывших американских чиновников, знакомых с обсуждением подобных сценариев.
«Администрация настаивает на отстранении президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в рамках любого соглашения», — указано в статье.
Напомним, ранее США выдвинули обвинения против экс-лидера Кубы Рауля Кастро в связи с уничтожением двух самолётов организации Brothers to the Rescue в 1996 году (погибли четыре человека). Власти Кубы утверждали, что было нарушено воздушное пространство. Однако ИКАО установила, что удар наносился над нейтральными водами. Минюст США подтвердил выдвинутые обвинения. Максимальное наказание по этой статье — смертная казнь или пожизненный срок.
