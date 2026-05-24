В МВД Сербии сообщили о задержании 23 участников столкновения с полицейскими

В Белграде завершились столкновения между полицией и участниками акции, выступавшими против президента Сербии. По данным МВД, в результате беспорядков задержаны 23 человека, ситуация в городе стабилизирована.

Вице-премьер и министр внутренних дел Ивица Дачич сообщил, что инциденты начались уже после окончания митинга на площади Славия. По его версии, часть собравшихся покинула основную площадку и вскоре перешла к агрессивным действиям в центральных районах города.

Ключевые эпизоды, по данным ведомства, произошли на улице Короля Милана, где была прорвана полицейская линия у Пионерского парка, а также на пересечении улицы Князя Милоша и площади Николы Пашича. Позднее столкновения зафиксированы и в районе памятника Вуку, где вновь произошли атаки на жандармерию.

Дачич заявил, что действия полиции носили исключительно оборонительный характер и сопровождались минимально возможным применением силы. Он охарактеризовал нападения на сотрудников как неполитические по своей сути, подчеркнув, что речь идёт о насилии, которое выходит за рамки протестной активности. По его словам, все причастные к атакам будут установлены и привлечены к ответственности.

Напомним, 23 мая колонны протестующих студентов и сторонников оппозиции собрались в центре Белграда на площади «Славия». Акция приурочена к памяти 16 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года. После у здания парламента вспыхнули столкновения между полицией и участниками протестов. Несколько групп протестующих двинулись к Пионерскому парку, где находится лагерь сторонников президента Сербии. Демонстранты начали бросать в сторону кордона пиротехнику, бутылки и различные предметы. Полиция и жандармерия применили силу и слезоточивый газ.