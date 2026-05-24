Виновник стрельбы у резиденции Трампа выжил и был госпитализирован

Мужчина, открывший стрельбу возле Белого дома в Вашингтоне, выжил после перестрелки с сотрудниками Секретной службы США. Его госпитализировали в критическом состоянии. Об этом сообщил телеканал CBS.

«Подозреваемый находится в критическом состоянии», — говорится в сообщении телеканала.

По данным американских СМИ, во время стрельбы ранение получил ещё один человек. Предположительно, речь идёт о случайном прохожем. Его также доставили в больницу, состояние оценивают как тяжёлое.

Ранее сообщалось, что возле Белого дома прозвучало более 20 выстрелов. О стрельбе первыми сообщили журналисты ABC News и NBC, находившиеся на территории президентской резиденции. Корреспондент ABC News Селина Ван рассказала, что сотрудников прессы экстренно отправили в зал для брифингов после начала стрельбы. По словам журналистов, выстрелы раздались снаружи комплекса Белого дома, после чего Секретная служба начала эвакуацию людей с открытой территории. Позднее Fox News сообщил, что вооружённого мужчину нейтрализовали ответным огнём.