24 мая, 05:37

Трамп подтвердил ликвидацию стрелявшего у Белого дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию стрелявшего у Белого дома в Вашингтоне. Республиканец опубликовал заявление в соцсети Truth Social.

По словам политика, злоумышленник был нейтрализован сотрудниками Секретной службы. Глава государства выразил признательность ведомству.

Согласно данным Секретной службы, происшествие случилось около 01:00 по Москве. Мужчина на пересечении Пенсильвания-авеню и 17-й улицы достал оружие из сумки и открыл огонь.

Сотрудники правопорядка ответили огнём и смертельно ранили нападавшего. Помимо стрелявшего, пострадал один человек — случайный прохожий получил ранение.

Трамп не пострадал при стрельбе у Белого дома
Напомним, журналисты сообщили о серии выстрелов возле Белого дома. По их словам, снаружи резиденции прозвучало от 20 до 30 выстрелов, после чего представителей прессы срочно направили в зал для брифингов. Выяснилось, что стрельбу у Белого дома открыл Насир Бест, который уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Предварительно, у него были проблемы с психикой.

Дарья Денисова
