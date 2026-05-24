Трамп подтвердил ликвидацию стрелявшего у Белого дома

Согласно данным Секретной службы, происшествие случилось около 01:00 по Москве. Мужчина на пересечении Пенсильвания-авеню и 17-й улицы достал оружие из сумки и открыл огонь.

Напомним, журналисты сообщили о серии выстрелов возле Белого дома. По их словам, снаружи резиденции прозвучало от 20 до 30 выстрелов, после чего представителей прессы срочно направили в зал для брифингов. Выяснилось, что стрельбу у Белого дома открыл Насир Бест, который уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Предварительно, у него были проблемы с психикой.