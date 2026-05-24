«Эти учения Запад будет помнить долго»: Эксперт рассказал о сигнале, который получила Европа и НАТО
Обложка © ChatGPT
Проведённые Россией учения стратегических сил должны были продемонстрировать Западу готовность страны к жёстким ответным мерам. Об этом заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире радио «Комсомольская правда».
Эксперт подчеркнул, что нынешние манёвры отличались беспрецедентным уровнем открытости. По его словам, впервые в современной истории страны официально подтвердили передачу действующим подразделениям настоящей ядерной боеголовки для установки на ракету. После завершения мероприятий её вернули на место хранения.
Сивков отметил, что таким образом российское руководство показало способность и политическую волю использовать ядерный арсенал в случае необходимости.
«Масштабы значительно превзошли те, которые были ранее и по количеству привлекаемых сил, и по размаху пространственному, где проходили учения, и по количеству применяемых вооружений различного рода. В том числе и новых вооружений», — добавил он.
Ранее Life.ru рассказывал, что результаты совместных российско-белорусских учений положительно оценил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, все этапы тренировки стратегических сил прошли в штатном режиме, а расчёты комплексов Искандер-М продемонстрировали высокую точность во время пусков, буквально «попали в копейку». В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте заявил, что блок внимательно следит за процессом. При этом он отметил, что альянс пока ограничивается мониторингом ситуации и не намерен давать дополнительные оценки происходящему.
