В Москву отправили второго пострадавшего при обрушении балкона в Севастополе

Второй несовершеннолетний пациент, пострадавший в результате инцидента с обрушением балкона в одной из школ Севастополя, отправлен на лечение в Москву. О таком решении властей рассказал губернатор Михаил Развожаев в своём канале в «Максе».

«Туда же (в Российскую детскую клиническую больницу. — Прим. Life.ru) на лечение сейчас едет второй молодой человек — на поезде вместе с мамой и медицинским работником», — отмечено в тексте.

Как сообщил Развожаев, в медучреждении № 5 Севастополя продолжают находиться шесть детей, травмированных из-за обрушения балкона в школе № 13. Тяжёлые, однако стабильные травмы фиксируют у одной девушки и одного парня, а состояние ещё четырёх подростков врачи оценивают как среднетяжёлое. Наиболее серьёзные повреждения получил один из школьников — он уже госпитализирован в Российскую детскую клиническую больницу.