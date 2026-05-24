В Москву отправили второго пострадавшего при обрушении балкона в Севастополе
Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru
Второй несовершеннолетний пациент, пострадавший в результате инцидента с обрушением балкона в одной из школ Севастополя, отправлен на лечение в Москву. О таком решении властей рассказал губернатор Михаил Развожаев в своём канале в «Максе».
«Туда же (в Российскую детскую клиническую больницу. — Прим. Life.ru) на лечение сейчас едет второй молодой человек — на поезде вместе с мамой и медицинским работником», — отмечено в тексте.
Как сообщил Развожаев, в медучреждении № 5 Севастополя продолжают находиться шесть детей, травмированных из-за обрушения балкона в школе № 13. Тяжёлые, однако стабильные травмы фиксируют у одной девушки и одного парня, а состояние ещё четырёх подростков врачи оценивают как среднетяжёлое. Наиболее серьёзные повреждения получил один из школьников — он уже госпитализирован в Российскую детскую клиническую больницу.
Напомним, что обрушение балкона в школе в Севастополе произошло 20 мая и привело к травмам у учащихся. Школьники вышли на балкон, чтобы сделать фотографии, после чего конструкция не выдержала нагрузки и рухнула. Сначала сообщалось о десяти пострадавших детях, однако позднее уточнялось, что травмы получили девять человек. Часть из них была госпитализирована, при этом трое школьников находились в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Одного из подростков ранее уже отправили в Москву.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.