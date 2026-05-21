Одного из пострадавших на балконе в Севастополе выпускников отправят в Москву

Один из выпускников, пострадавший при обрушении балкона в одной из школ Севастополя, будет направлен для лечения в Москву. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, беспокойство специалистов вызывают двое несовершеннолетних, получивших самые серьёзные травмы.

«С точки зрения именно угрозы жизни сейчас ситуация тяжёлая, но стабильная. У нас принято решение, что одного мальчика будем отправлять в Москву в центр, для того чтобы максимально оказать всю необходимую помощь для его стабилизации и последующего выздоровления», — сказал городской глава.

Что касается пострадавших в целом, то власти приняли решение о заочной выдаче аттестатов о среднем образовании. Оценки выставят усреднённые, ребятам окажут помощь при поступлении в вузы.