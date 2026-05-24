Экс-глава парламента Дагестана Хизри Шихсаидов скончался на 79-м году жизни
Обложка © Wikipedia / Nsrdag
На 79-м году жизни умер бывший председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов. Об этом сообщило издание «Махачкалинские известия».
Он также занимал пост секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Шихсаидов возглавлял республиканский парламент с 2013 года и покинул должность в 2021 году после подачи заявления об отставке.
Парламентарий в родился 1 августа 1947 года в Буйнакске. Он окончил Дагестанский сельскохозяйственный институт и Высшую партийную школу.
В разные годы работал в аграрной сфере и органах власти региона, занимал должности в районных и республиканских структурах, был депутатом Верховного совета ДАССР и Дагестана.
