В отношении жителя Балашихи, избившего дочь в лифте, возбудили уголовное дело

В Подмосковье полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Балашихи, который избил дочь в лифте из-за криков о помощи. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В отношении жителя Балашихи, избившего свою дочь в лифте, мои подмосковные коллеги возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 156 УК РФ. Семья поставлена на профилактический учёт в полиции», — говорится в сообщении.

Напомним, отец избил свою маленькую дочь в лифте. Поводом стали крики девочки: она попросила соседа спасти её и заявила, что рядом с ней не папа. Отец нанёс малышке несколько ударов. Девочка начала плакать ещё сильнее и просить прощения. Позднее сотрудники полиции инициировали проверку по факту жестокого обращения с детьми.