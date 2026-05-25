Белорус, получивший ранения в Польше, рассказал о произошедшем

Житель Гродненской области Белоруссии Александр, получивший огнестрельные ранения в Польше, заявил, что сначала принял сотрудников силовых структур за преступников. Об обстоятельствах инцидента 60-летний мужчина рассказал в эфире телеканала «Беларусь-1».

По словам пострадавшего, всё произошло на парковке. Он утверждает, что люди, участвовавшие в задержании, были без формы и опознавательных знаков. Александр отметил, что лишь после того, как его уложили на землю, он заметил жетоны и наручники.

Мужчина сообщил, что ему надели наручники и посадили возле машины, после чего начали досмотр автомобиля и личных вещей. По его словам, сотрудники проверяли багажник, бардачок и карманы. Александр также рассказал о разговоре с польским прокурором после произошедшего. По его утверждению, представитель прокуратуры заявил, что мужчина не виновен, а само дело «шито белыми нитками».

Как рассказала первый заместитель министра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан, жизни белоруса на данный момент ничего не угрожает. Однако несколько месяцев он будет находиться под присмотров медиков.

Напомним, ранее в Минске заявили, что польские силовики по ошибке расстреляли авто белоруса, ранив его в голову и ногу. Пострадал 60-летний житель Гродненского района, который ездил в Германию покупать автомобиль. Полиция Польши также заявила, что гражданин Белоруссии сбил инспектора. Ночью сотрудники управления Валбжиха проводили оперативные мероприятия и заметили на стоянке два подозрительных автомобиля. Когда офицеры решили проверить транспорт и пассажиров, те попытались скрыться.