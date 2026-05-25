Цена нефти Brent впервые с 11 мая опустилась ниже $99 за баррель
Нефть резко пошла вниз в понедельник, 25 мая. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $99 за баррель. Так низко марка не падала с 11 мая текущего года, следует из данных торгов.
К 01:21 мск цена ускорила падение и торгуется на уровне $98,78 за баррель. Это минус 4,6% за сессию.
На прошлой неделе мы писали, что стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE впервые с 5 мая превысила отметку в 110 долларов за баррель. На пике, в 01:00 по московскому времени, июньский фьючерс подорожал на 1,91 процента, достигнув 111,35 за баррель. К 01:20 мск рост замедлился: цена составила 110,40 — плюс 1,04 процента к предыдущему закрытию. Также агентство Bloomberg со ссылкой на аналитику консалтинговой компании Rapidan Energy Group сообщило, что если бы судоходство через Ормузский пролив не восстановилось до августа, мировая экономика могла бы столкнуться с рецессией, сравнимой с глобальным финансовым кризисом 2008 года; в базовом сценарии эксперты рассматривали открытие пролива в июле с сокращением спроса на нефть на 2,6 млн баррелей в день и ростом цены Brent до $130 за баррель.
