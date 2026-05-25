Иллюзионист Ури Геллер 50 лет назад видел замороженных пришельцев в бункере США

Знаменитый иллюзионист и мистификатор Ури Геллер сделал громкое заявление о гостях из далёкого космоса. Он утверждает, что лично наблюдал замороженных пришельцев в секретном американском бункере. Об инциденте он рассказал в беседе с журналистом Dailystar.

По словам артиста, это случилось полвека назад. Легендарный немецкий конструктор ракет Вернер фон Браун якобы привёл его в подземное хранилище. Там, глубоко под землёй, работал огромный холодильник. Внутри в стеклянных кубах хранились тела внеземных существ, многие из которых, как утверждает Геллер, были ранены.

Отвечая журналистам Daily Star, мистификатор подтвердил, что верит в инопланетный разум, поскольку видел его воочию. Он также обратил внимание, что теперь о пришельцах заговорил и президент США Дональд Трамп.

Ранее Пентагон опубликовал вторую часть рассекреченных материалов, связанных с неопознанными аномальными явлениями. В документах упоминаются различные видеозаписи, включая современные кадры, предположительно фиксирующие военные объекты в инфракрасном диапазоне. На одном из роликов, как указано в описании, запечатлено тёмное пятно на светлом фоне, снятое с помощью инфракрасного датчика на военной платформе США в 2023 году. По предположению, это может быть момент поражения беспилотника.