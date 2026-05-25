Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ к Святогорску и Богородичному
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04
Российские подразделения продвигаются в направлении города Святогорск и села Богородичное на севере Донецкой Народной Республики. Столкновения идут в районах населённых пунктов Татьяновка и Пришиб, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в комментарии ИС «Вести».
«На Краснолиманском направлении, здесь мы фиксируем продолжающиеся бои в районе населенных пунктов Татьяновка, Пришиб, а также продвижение наших подразделений в направлении Святогорска и Богородичного», — сказал Денис Пушилин.
Ранее Пушилин сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались провести контратаку в районе Святогорска. Он также доложил о тактическом продвижении подразделений Вооружённых сил России в Красном Лимане. Штурмовые группы группировки «Запад» ведут наступательные действия в северо-восточном секторе населённого пункта.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.