Воспитатели детсада в Кызыле отказались от дачи показаний по делу об уколах

Воспитатели детского сада в Кызыле, где детям делали неизвестные уколы, отказались от дачи показаний. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Туве.

Напомним, в Кызыле родители подаловались на неизвестгые уколы, которые делали детям в детском саду. Полиция начала проверку, а городская мэрия приняла меры в отношении сотрудников детского сада № 15 «Страна детства». По итогам служебного расследования воспитатель и её помощник были уволены. К ситуации подключился Следственный комитет России: возбуждено два уголовных дела.