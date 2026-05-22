Воспитатель детсада в Туве пыталась объяснить следы уколов у детей «кнопками»
Обложка © ТАСС / Наиль Фаттахов
Воспитатель детского сада в Туве, где малышам делали уколы в качестве наказания, попыталась объяснить появившиеся у ребят следы тем, что они якобы сами могли уколоться канцелярскими кнопками, пишет «База».
Как рассказала одна из матерей пострадавшего ребёнка, первые тревожные сигналы появились ещё несколько месяцев назад: мальчик начал панически бояться иголок и утверждал, что в детсаду ему делают уколы. Воспитатели отрицали происходящее, уверяя родителей, что ребёнок всё выдумывает.
Ситуация обострилась после того, как в родительском чате появились фотографии с характерными следами на теле другого ребёнка. После осмотра своего сына мать также обнаружила похожие повреждения. По словам детей, их уводили в отдельное помещение, где удерживали и ставили уколы.
Воспитатель сначала категорически отрицала обвинения, затем говорила о «воспитательных методах», а в итоге попыталась переложить ответственность на самих детей, заявив, что те могли уколоться кнопками. Однако, как отмечает мать, врач, осмотревший ребёнка, указал на следы, характерные для проколов тонкими иглами.
В Кызыле продолжается разбирательство после жалоб родителей на предполагаемые уколы, которые делали детям в детском саду. После поступивших заявлений полиция начала проверку, а городская мэрия приняла меры в отношении сотрудников детского сада № 15 «Страна детства». По итогам служебного расследования воспитатель и её помощник были уволены. К ситуации подключился Следственный комитет России: его глава Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования. Возбуждено уголовное дело.
