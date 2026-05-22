Воспитатель детсада в Туве пыталась объяснить следы уколов у детей «кнопками»

Воспитатель детского сада в Туве, где малышам делали уколы в качестве наказания, попыталась объяснить появившиеся у ребят следы тем, что они якобы сами могли уколоться канцелярскими кнопками, пишет «База».

Как рассказала одна из матерей пострадавшего ребёнка, первые тревожные сигналы появились ещё несколько месяцев назад: мальчик начал панически бояться иголок и утверждал, что в детсаду ему делают уколы. Воспитатели отрицали происходящее, уверяя родителей, что ребёнок всё выдумывает.

Ситуация обострилась после того, как в родительском чате появились фотографии с характерными следами на теле другого ребёнка. После осмотра своего сына мать также обнаружила похожие повреждения. По словам детей, их уводили в отдельное помещение, где удерживали и ставили уколы.

Воспитатель сначала категорически отрицала обвинения, затем говорила о «воспитательных методах», а в итоге попыталась переложить ответственность на самих детей, заявив, что те могли уколоться кнопками. Однако, как отмечает мать, врач, осмотревший ребёнка, указал на следы, характерные для проколов тонкими иглами.