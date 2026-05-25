Для стабильного урегулирования киевским властям необходимо вернуться к основам собственной государственности, какими они были в начале 1990-х. Об этом РИА «Новости» заявил глава Второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук.

«Всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование возможно только путём искоренения первопричин конфликта», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Киеву стоит вернуться к истокам, вспомнив основы своей государственности времён начала 1990-х годов.