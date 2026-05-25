Назад в 90-е: МИД РФ назвал условие для устойчивого мира с Украиной
МИД РФ: Киеву нужен возврат к основам государственности 1990-х годов
Обложка © Life.ru
Для стабильного урегулирования киевским властям необходимо вернуться к основам собственной государственности, какими они были в начале 1990-х. Об этом РИА «Новости» заявил глава Второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук.
«Всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование возможно только путём искоренения первопричин конфликта», — подчеркнул дипломат.
По его словам, Киеву стоит вернуться к истокам, вспомнив основы своей государственности времён начала 1990-х годов.
Также Алексей Полищук сообщил, что РФ не останавливала рабочие каналы связи с украинской стороной. Дипломатическая переписка с Киевом продолжается через Белоруссию. Кроме того, дипломат отметил, что Москва остаётся открытой к продолжению переговоров в Стамбуле.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.