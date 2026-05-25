Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 08:17

В Горловке во время обстрела ВСУ погибли двое взрослых и двое детей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате удара со стороны ВСУ в Горловке погибли четверо гражданских, включая двух детей 2012 и 2013 года рождения. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава муниципального округа Иван Приходько.

«В результате украинской вооружённой агрессии в Калининском районе Горловки погибли четыре мирных жителя, среди которых двое детей 2012 и 2013 годов рождения», — написал мэр.

Напомним, что Горловка является одной из любимых целей Украины. Одна из атак произошла сегодня ночью, когда ВСУ нанесли удар по дому культуры в Никитовском районе. Утром Life.ru рассказывал, что в результате удара украинской армии по Горловке в Донецкой Народной Республике были ранены пять мирных жителей. Беспилотник ВСУ прилетел за ними в Калининский район.

Пострадавшую от атаки ВСУ в Старобельске доставили в НМИЦ Приорова в Москве
Пострадавшую от атаки ВСУ в Старобельске доставили в НМИЦ Приорова в Москве

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дети
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar