В Горловке во время обстрела ВСУ погибли двое взрослых и двое детей
В результате удара со стороны ВСУ в Горловке погибли четверо гражданских, включая двух детей 2012 и 2013 года рождения. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава муниципального округа Иван Приходько.
«В результате украинской вооружённой агрессии в Калининском районе Горловки погибли четыре мирных жителя, среди которых двое детей 2012 и 2013 годов рождения», — написал мэр.
Напомним, что Горловка является одной из любимых целей Украины. Одна из атак произошла сегодня ночью, когда ВСУ нанесли удар по дому культуры в Никитовском районе. Утром Life.ru рассказывал, что в результате удара украинской армии по Горловке в Донецкой Народной Республике были ранены пять мирных жителей. Беспилотник ВСУ прилетел за ними в Калининский район.
