Life.ru публикует видео с места пожара в хостеле «Акварель» — горит уже 400 квадратов
Обложка © Telegram / ЧП / Москва
В Москве площадь пожара в хостеле «Акварель» выросла до 400 квадратных метров. Life.ru делится кадрами с места возгорания. Сейчас там работают пожарные расчёты. По данным оперативных служб, к месту направлен пожарный поезд.
Пожар в хостеле. Видео © Life.ru
«Площадь пожара на кровле увеличилась, общая площадь возгорания составляет 400 кв. метров. Обстановка на месте нормализуется, ранг пожара понижен», — рассказали в пресс-службе МЧС.
Напомним, около 600 человек были эвакуированы из хостела на востоке Москвы, который охватил мощный пожар. Попредварительной информации, никто не пострадал. Пожару присвоен 2 ранг сложности, на месте работают экстренные службы. Площадь возгорания тогда составляла около 300 квадратов.
