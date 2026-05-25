Песков заметил отказ ряда СМИ ехать на место убийства 21 студента в Старобельске
Обложка © Telegram / Леонид Пасечник
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что ряд западных СМИ отказался от поездки в Старобельск, где при атаке ВСУ на колледж погиб 21 студент и ещё 44 получили ранения. По его словам, такие решения подрывают доверие к информации, которую эти издания публикуют, и вызывают вопросы к их объективности.
«Мы обратили также внимание, что целый ряд СМИ, западные СМИ приняли решение туда не ехать под различными предлогами. Это не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят», — сказал Дмитрий Песков журналистам.
Ранее сообщалось, что в результате удара по общежитию колледжа, где находились 86 учащихся, произошло обрушение здания. Из-под обломков извлекли тела 21 студента, ещё 65 человек получили ранения. Позже на место событий прибыли иностранные журналисты. Пакистанский репортёр сравнил удар ВСУ по колледжу Старобельска с атакой на школу в Иране.
