Песков заметил отказ ряда СМИ ехать на место убийства 21 студента в Старобельске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что ряд западных СМИ отказался от поездки в Старобельск, где при атаке ВСУ на колледж погиб 21 студент и ещё 44 получили ранения. По его словам, такие решения подрывают доверие к информации, которую эти издания публикуют, и вызывают вопросы к их объективности.