Первый пострадавший и армии тараканов: Стали известны подробности о загоревшемся в столице хостеле

По меньшей мере один человек пострадал в масштабном пожаре, охватившем московский хостел «Акварель». Об этом с места событий сообщил корреспондент Life.ru.

Скорая увозит пострадавшего в пожаре мужчину. Видео © Life.ru

Возгорание в здании на Монтажной улице уже локализовали. Огонь тушил в том числе владелец гостиницы, активно носившийся по крыше хостела.

По данным SHOT, в бюджетном заведении, кишащем тараканами, проживало до 800 человек. Койко-место в 6–8-местном номере стоит 250 рублей в сутки. Постояльцы жаловались на полчища крупных насекомых, духоту, грязь, сильную вонь и ржавую ванну. Среди других недостатков — пьяные соседи, тонкие стены и хорошая слышимость, вырванные дверцы душевых кабинок, пятна на кроватях.

Пожар начался на третьем этаже, где находятся кухня, сушилка и шесть жилых комнат, рассказали местные жители. По словам очевидцев, в хостеле проживали работники торгового центра «Мандарин». Пострадавшего госпитализировали в институт Склифосовского.

Компания зарегистрирована в 2000 году, совладелец — 63-летняя Виктория Шакова. В прошлом году гостиница принесла всего 89 тысяч рублей чистой прибыли. Проверки в заведении проводились давно, тогда были выявлены нарушения.