«Ситуацию не спасёт»: Военный эксперт оценил планы ЕС усилить ПВО Украины

Евросоюз не располагает достаточными мощностями, чтобы серьёзно усилить противовоздушную оборону Украины, заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, даже если какие-то ракеты из Европы всё же поступят, их мизерные объёмы не спасут положение ВСУ.

У ЕС есть возможность передать Украине немецкие IRIS-T или норвежско-американские NASAMS, но системы ближнего и среднего радиуса действия не сработают против баллистических целей. Против баллистики эффективен лишь франко-итальянский SAMP/T, однако европейских мощностей не хватает, чтобы производить необходимое количество ракет.

«Я допускаю, что какие-то ракеты европейские страны всё-таки сняли с боевого дежурства или с хранения и сейчас небольшую партию направят в Киев. Однако по большому счёту это ситуацию не спасёт», — уверен собеседник NEWS.ru.

Напомним, ранее Украина получила шквал возмездия за детей Старобельска. «Орешник», «Кинжал» и «Цирконы» погрузили Киев в ад. Подробности — в материале Life.ru.