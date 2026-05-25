Песков: Минобороны сообщило всю информацию об ударе «Орешником» по Украине
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Министерство обороны России уже сообщило всю информацию об ударе «Орешником» по территории Украины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Об этом уже было сказано в соответствующем заявлении Министерства обороны Российской Федерации. Надеюсь, вы зафиксировали эти заявления», — указал Песков.
Напомним, ударом возмездия по Украине стала атака ВСУ на колледж в Старобельске 22 мая. При ударе погиб 21 студент, еще 42 получили ранения. В ответ на это РФ нанесла массированный комбинированный удар по военным объектам Украины с применением ракет «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон» 24 мая. В Минобороны РФ подчеркнули, что все цели были поражены, а обстрелов гражданской инфраструктуры не планировалось и не проводилось. Малинен призвал Запад трезво оценить возможности Москвы.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.