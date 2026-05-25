Арестован петербуржец, который облил бывшую кислотой и бросил умирать в квартире

В Санкт-Петербурге суд вынес решение об аресте местного жителя, пытавшегося расправиться со своей бывшей девушкой. Он пырнул её ножом, а также облил кислотой, пострадавшая чудом выжила. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

«Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Михайлова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 105 УК РФ», — сказано в тексте.

Следствие подчеркнуло, что пострадавшая выжила только потому, что Михайлов был уверен в её смерти и спокойно покинул место преступления. Также в квартиру вовремя прибыли врачи и спасли девушку. Арест продлится до 23 июля. Сам Михайлов свою вину не признал. По его словам, он не хотел убивать экс-возлюбленную, а конфликт якобы был для него обычным делом.

Напомним, 23 мая в квартире, расположенной на Железноводской улице в Петербурге, между бывшими партнёрами вспыхнул конфликт. Мужчина облил женщину кислотой, а также произвёл в неё выстрел из сигнального пистолета и вдобавок нанёс бывшей подруге ножевые ранения. Преступник сбежал, но был задержан полицией.