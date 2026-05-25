«Набросать в сторону Белоруссии»: Экс-депутат Рады раскрыл причины визита Тихановской в Киев
Экс-нардеп Клинкаров: Визитом в Киев Тихановская подогреет «белорусскую угрозу»
Обложка © Telegram / Штаб Тихановской
Лидер белорусских экстремистов Светлана Тихановская своим визитом в Киев никак не повлияет на политические процессы, но может создать нужную Владимиру Зеленскому атмосферу того, что «недемократичный и авторитарный» Минск якобы вынашивает планы против Украины. Таким мнением поделился с Life.ru бывший народный депутат Верховной Рады Спиридон Клинкаров.
Тихановская приехала, можно выдохнуть. Теперь, наверное, угрозы со стороны Белоруссии сняты. Они с Зеленским примерно на одном уровне находятся. Это всё, конечно, безумно смешно, но на самом деле, я думаю, этот визит Тихановской не случаен
На фоне активизации белорусского вопроса, условно говоря, «угрозы Белоруссии в адрес Украины», Тихановская, видимо, должна своим визитом подтвердить «недемократичность, авторитарность» режима белорусского лидера Александра Лукашенко, отметил Клинкаров.
Все эти тезисы будут раскачивать в информационном поле, подчеркнул он. Никаких других возможностей у Тихановской повлиять на какие-то политические процессы на самом деле нет, уверен эксперт. Но вот создать определённый, выгодный для украинского режима контент эта оппозиционерка вполне может, продолжил он.
«Я думаю, для этого её и пригласили в Киев, и поэтому с ней встречается Зеленский. Так что сейчас они будут набрасывать кучу дерьма на вентилятор в сторону Белоруссии. У меня в этом нет никаких сомнений», — заключил собеседник.
Напомним, Светлана Тихановская приехала в Киев с официальным визитом и сразу пошла на кладбище, где похоронена белорусская наёмница, воевавшая за ВСУ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала в соцсети на визит Тихановской в Киев. Она посоветовала ей вместо этого отправиться в Старобельск в ЛНР, где украинский снаряд разнёс общежитие колледжа.
