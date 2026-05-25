Анкара изучает перехват идущего в Турцию заминированного газовоза в Усть-Луге
Обложка © ФСБ России
Анкара изучает информацию Федеральной службы безопасности России о предотвращении попытки теракта на газовозе «Аррхениус» из Бельгии, который зашёл в порт Усть-Луга в Ленобласти для загрузки и должен был проследовать в Турцию. Об этом рассказал РИА «Новости» источник в турецком правительстве.
«Сообщения видели, изучаем», — заявил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать заявление ФСБ России.
Напомним, судно с натовскими минами задержали в порту Усть-Луга. Прибывший из Бельгии газовоз «Аррхениус» был заминирован. На магнитных креплениях в районе машинного отделения водолазы нашли два самодельных взрывных устройства по 7 кг пластит. Возбуждено уголовное дело. После обнаружения взрывчатки экипаж эвакуировали, а мины обезвредили. Сейчас моряки вернулись на борт и готовы продолжать путь. ФСБ сняла на видео натовские мины, найденные на борту газовоза в Усть-Луге.
