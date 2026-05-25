Московский омбудсмен Потяева покидает пост из-за новой работы

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что покидает свой пост и уходит на новую работу, которая также будет связана с деятельностью на благо жителям столицы. Об этом чиновница рассказала в мессенджере Max.

«В связи с переходом на новое место работы слагаю с себя полномочия Уполномоченного по правам человека в Москве... На новом посту я обязательно продолжу работать на благо Москвы, которую знаю и искренне люблю», — говорится в тексте. Потяева не раскрыла, кто станет её преемником на должности омбудсмена.

Ранее депутата Госдумы Яну Лантратову назначили на должность уполномоченного по правам человека в России. «За» в ходе тайного голосования выступил 301 депутат, против проголосовали четыре человека, двое воздержались. Срок полномочий Татьяны Москальковой на этом посту истёк в апреле 2026 года после десяти лет службы. Депутаты ГД проводили её аплодисментами.