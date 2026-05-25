25 мая, 13:59

Тихановскую уличили в сговоре с Зеленским для переброски ДРГ к Белоруссии

Белорусский политик Светлана Тихановская, которая считает себя лидером оппозиции, намерена обсудить с Владимиром Зеленским подготовку диверсионных групп. Об этом РИА «Новости» рассказал информированный источник, знакомый с планами белорусской оппозиции.

«Будет подниматься вопрос подготовки на территории Украины белорусских так называемых добровольческих формирований, возможное их участие в провокациях на украинско-белорусской границе», — сообщил источник.

Вероятно, Тихановская намерена вступить в сговор с Зеленским и рассчитывает, что он может помочь ей попытаться захватить власть в Белоруссии.

Ранее Life.ru рассказывал, что Светлана Тихановская прибыла в Киев с официальным визитом и первым делом направилась на кладбище, где покоится белорусская наёмница, сражавшаяся в рядах ВСУ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в соцсетях отреагировала на эту поездку и посоветовала оппозиционерке вместо Киева наведаться в Старобельск (ЛНР) — туда, где украинский снаряд уничтожил общежитие колледжа и убил 21 студента.

Владимир Озеров
