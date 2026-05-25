Тихановскую уличили в сговоре с Зеленским для переброски ДРГ к Белоруссии

Белорусский политик Светлана Тихановская, которая считает себя лидером оппозиции, намерена обсудить с Владимиром Зеленским подготовку диверсионных групп. Об этом РИА «Новости» рассказал информированный источник, знакомый с планами белорусской оппозиции.

«Будет подниматься вопрос подготовки на территории Украины белорусских так называемых добровольческих формирований, возможное их участие в провокациях на украинско-белорусской границе», — сообщил источник.

Вероятно, Тихановская намерена вступить в сговор с Зеленским и рассчитывает, что он может помочь ей попытаться захватить власть в Белоруссии.