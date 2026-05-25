Не только армия и флот: Названы два ключевых союзника России
Гоблин Пучков считает Ким Чен Ына и Лукашенко единственными друзьями России
Обложка © ТАСС / Андрей Стасевич / БелТА
У России за рубежом есть всего два надёжных союзника — президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, заявил в эфире радио Sputnik блогер и переводчик Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин.
Рассуждая о введённых против России экономических санкциях, эксперт призвал соотечественников не питать иллюзий насчёт того, что у страны якобы есть какие-то «волшебные друзья» повсюду. По его убеждению, в трудную минуту остальные государства просто воспользуются положением РФ и попытаются на этом нажиться.
«Друг у нас один — Ким Чен Ын. И Александр Григорьевич Лукашенко. Вот наши все друзья», — отметил Пучков.
Ранее Дмитрий Пучков адресовал критикам российской действительности один вопрос. Он попросил своих оппонентов предъявить эталон, чтобы понять, с чем сравнивают РФ.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.