Не только армия и флот: Названы два ключевых союзника России

У России за рубежом есть всего два надёжных союзника — президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, заявил в эфире радио Sputnik блогер и переводчик Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин.

Рассуждая о введённых против России экономических санкциях, эксперт призвал соотечественников не питать иллюзий насчёт того, что у страны якобы есть какие-то «волшебные друзья» повсюду. По его убеждению, в трудную минуту остальные государства просто воспользуются положением РФ и попытаются на этом нажиться.

«Друг у нас один — Ким Чен Ын. И Александр Григорьевич Лукашенко. Вот наши все друзья», — отметил Пучков.

Ранее Дмитрий Пучков адресовал критикам российской действительности один вопрос. Он попросил своих оппонентов предъявить эталон, чтобы понять, с чем сравнивают РФ.