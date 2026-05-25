Капитан «Аррхениуса» заявил, что судно шло из Бельгии в Усть-Лугу без остановок
Судно «Аррхениус», на котором нашли взрывчатку. Обложка © ЦОС ФСБ
Капитан газовоза «Аррхениус» Игорь Лой заявил, что судно следовало из бельгийского порта Антверпен в российскую Усть-Лугу без остановок. По его словам, весь путь корабль шёл со средней скоростью 14,8 узла. Об этом моряк сообщил на видео Центру общественных связей ФСБ России.
«На маршруте из порта Антверпен в порт Усть-Луга пароход («Аррхениус») следовал со скоростью 14,8 узлов, средняя скорость. Судно нигде по маршруту не останавливалось», — сказал Лой.
Напомним, ранее ФСБ предотвратила теракт на этом газовозе. В подводной части корпуса были обнаружены морские магнитные мины. Российские спецслужбы выясняют, каким образом взрывные устройства оказались на судне. Капитан также добавил, что экипаж не заметил никаких подозрительных действий во время плавания. Судно должно было загрузиться в Усть-Луге и проследовать в турецкий порт Самсун. Операция по разминированию уже проведена.
