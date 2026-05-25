Капитан «Аррхениуса» заявил, что судно шло из Бельгии в Усть-Лугу без остановок

Капитан газовоза «Аррхениус» Игорь Лой заявил, что судно следовало из бельгийского порта Антверпен в российскую Усть-Лугу без остановок. По его словам, весь путь корабль шёл со средней скоростью 14,8 узла. Об этом моряк сообщил на видео Центру общественных связей ФСБ России.