Российская сторона приступает к последовательным системным ударам по военной инфраструктуре и центрам принятия решений. Об этом заявила журналистка Анастасия Кашеварова, комментируя заявление МИД РФ. По её мнению, борьба с Киевом станет ещё острее.

«Наконец-то. Невозможно терпеть намеренное убийство мирных... Начинается ещё более острая фаза битвы за Русский мир.», — написала журналистка в телеграм-канале.

По её словам, Совбез ООН показал, что Западу и международным структурам не просто плевать на жизни российских детей — они не считают россиян за людей и готовы оправдывать удары по детсадам, школам, колледжам и вузам. Кашеварова подчеркнула, что Украина и её спонсоры целенаправленно бьют по несовершеннолетним.