Кашеварова: После заявления МИД начинается острая фаза борьбы за Русский мир
Российская сторона приступает к последовательным системным ударам по военной инфраструктуре и центрам принятия решений. Об этом заявила журналистка Анастасия Кашеварова, комментируя заявление МИД РФ. По её мнению, борьба с Киевом станет ещё острее.
«Наконец-то. Невозможно терпеть намеренное убийство мирных... Начинается ещё более острая фаза битвы за Русский мир.», — написала журналистка в телеграм-канале.
По её словам, Совбез ООН показал, что Западу и международным структурам не просто плевать на жизни российских детей — они не считают россиян за людей и готовы оправдывать удары по детсадам, школам, колледжам и вузам. Кашеварова подчеркнула, что Украина и её спонсоры целенаправленно бьют по несовершеннолетним.
Напомним, трагедия произошла 22 мая, когда ВСУ атаковали здание колледжа и общежития в Старобельске. Погиб 21 человек. Большинство из них — студенты 2006–2007 годов рождения. 65 человек получили ранения. 24 и 25 мая в ЛНР объявлены днями траура. Следственный комитет России квалифицировал атаку как теракт. После этого российское внешнеполитическое ведомство предупредило о последовательных ударах по предприятиям украинского ВПК в Киеве, центрам принятия решений и командным пунктам.
