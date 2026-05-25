25 мая, 16:48

Журналист Боуз назвал удар ВСУ по Старобельску пересечением красных линий

Обложка © ТАСС / Александр Река

Предупреждение МИД России о переходе к планомерным ударом по ВПК в Киеве связано с тем, что Украина перешла все границы дозволенного. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз.

«Россия только что предупредила иностранных граждан и дипломатов о необходимости покинуть Киев. Похоже, что ВСУ своим ударом по Старобельску пересекли красную линию», — написал он в соцсети X.

Лавров: Трагедия в Старобельске не станет «просто эпизодом», на который ответили

Напомним, 22 мая ВСУ нанесли удар четырьмя беспилотниками по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского колледжа. Погиб 21 человек, пострадали 44. В ответ на атаку российские военные нанесли комбинированный ракетный удар по украинским военным объектам. Использовались «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон». В Минобороны РФ подчеркнули, что все цели уничтожены, а по гражданским объектам огонь не вёлся. В ЛНР 24 и 25 мая объявлены днями траура.

Александра Мышляева
