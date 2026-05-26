«Автомобилист» расстался с лучшим бомбардиром клуба Да Костой

Екатеринбургский «Автомобилист» прекратил сотрудничество с французским нападающим Стефаном Да Костой. Информация о расторжении контракта появилась на сайте КХЛ.

36-летний хоккеист выступал за уральский клуб с сезона 2021/22, а до этого уже защищал цвета команды в сезоне 2018/19. За время карьеры в Континентальной хоккейной лиге форвард также играл за московский ЦСКА, ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс».

«Контракт с 36-летним игроком расторгнут по взаимному соглашению сторон. Наш клуб выплатил Стефану полагающуюся в соответствии с регламентом компенсацию», — говорится в сообщении «Автомобилиста».

Всего в КХЛ Да Коста провёл 627 матчей, набрав 540 очков — 218 шайб и 322 результативные передачи. Кроме того, французский хоккеист принимал участие в зимних Олимпийских играх в Италии.

