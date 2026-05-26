Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 22:34

«Автомобилист» расстался с лучшим бомбардиром клуба Да Костой

Стефан Да Коста. Обложка © Telegram / ХК «Автомобилист»

Стефан Да Коста. Обложка © Telegram / ХК «Автомобилист»

Екатеринбургский «Автомобилист» прекратил сотрудничество с французским нападающим Стефаном Да Костой. Информация о расторжении контракта появилась на сайте КХЛ.

36-летний хоккеист выступал за уральский клуб с сезона 2021/22, а до этого уже защищал цвета команды в сезоне 2018/19. За время карьеры в Континентальной хоккейной лиге форвард также играл за московский ЦСКА, ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс».

«Контракт с 36-летним игроком расторгнут по взаимному соглашению сторон. Наш клуб выплатил Стефану полагающуюся в соответствии с регламентом компенсацию», — говорится в сообщении «Автомобилиста».

Всего в КХЛ Да Коста провёл 627 матчей, набрав 540 очков — 218 шайб и 322 результативные передачи. Кроме того, французский хоккеист принимал участие в зимних Олимпийских играх в Италии.

«Локо — чемпион»: Вся Россия поздравила ярославцев с победой в Кубке Гагарина
«Локо — чемпион»: Вся Россия поздравила ярославцев с победой в Кубке Гагарина

Ранее сообщалась, что ЦСКА выкупил у нижегородского «Торпедо» права на защитника Егора Замулу, который выступает в НХЛ. В рамках сделки московский клуб отдал права на форварда Георгия Меркулова и выплатил денежную компенсацию.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Хоккей
  • КХЛ
  • ХК Автомобилист
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar