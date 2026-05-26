Евросоюз планирует наложить рекордный штраф на Google
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline
Евросоюз рассматривает возможность наложения крупного штрафа на американскую корпорацию Google из-за нарушений законодательства о цифровых рынках. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в европейских структурах.
По данным издания, речь идёт о санкциях в «трёхзначном многомиллионном диапазоне». Окончательное решение, как отмечается, будет принимать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Объявление ожидается до начала летних каникул в институте ЕС, которые стартуют в июле.
Регуляторы считают, что Google и его материнская компания Alphabet могли продвигать собственные сервисы в поисковой выдаче в ущерб конкурентам. Претензии касаются, в частности, сервисов Google Flights и AI Overview, формирующего краткие ответы с помощью искусственного интеллекта.
Тем временем общий объём задолженности американской корпорации в России приблизился к 42 млрд рублей, включая штрафы и имущественные взыскания в пользу граждан и организаций. В настоящий момент в отношении Google открыто 62 исполнительных производства. По ним, помимо штрафов за нарушение российского законодательства, также взимаются исполнительские сборы.
