Самый дорогой автомобиль на ПМЭФ обойдётся в 43 тысячи рублей в час
Mercedes-Benz Maybah W223. Обложка © Mercedes-Benz
Самым дорогим автомобилем для аренды на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году стал Mercedes-Benz Maybach W223. Стоимость его аренды достигает 42,9 тысячи рублей в час, сообщает РИА «Новости».
В цену входят услуги водителя, аккредитация машины с возможностью парковки на площадке форума, расходы на топливо и мойку, дезинфекция салона, а также круглосуточная связь с диспетчером.
При этом арендовать автомобиль можно только пакетным предложением — минимум на три дня по 14 часов ежедневно. В таком случае общая стоимость аренды Maybach на период форума составит около 1,8 млн рублей.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что его программа на ПМЭФ-2026 будет очень насыщенной. Кстати, США впервые отправят на мероприятие своего официального представителя — главу Федеральной комиссии по изящным искусствам Родни Мимса Кука.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.