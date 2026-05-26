Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 05:21

Самый дорогой автомобиль на ПМЭФ обойдётся в 43 тысячи рублей в час

Mercedes-Benz Maybah W223. Обложка © Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Maybah W223. Обложка © Mercedes-Benz

Самым дорогим автомобилем для аренды на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году стал Mercedes-Benz Maybach W223. Стоимость его аренды достигает 42,9 тысячи рублей в час, сообщает РИА «Новости».

В цену входят услуги водителя, аккредитация машины с возможностью парковки на площадке форума, расходы на топливо и мойку, дезинфекция салона, а также круглосуточная связь с диспетчером.

При этом арендовать автомобиль можно только пакетным предложением — минимум на три дня по 14 часов ежедневно. В таком случае общая стоимость аренды Maybach на период форума составит около 1,8 млн рублей.

Путин направил приветственную телеграмму гостям ПМЭФ-2026
Путин направил приветственную телеграмму гостям ПМЭФ-2026

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что его программа на ПМЭФ-2026 будет очень насыщенной. Кстати, США впервые отправят на мероприятие своего официального представителя — главу Федеральной комиссии по изящным искусствам Родни Мимса Кука.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • ПМЭФ
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar