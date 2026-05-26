Самый дорогой автомобиль на ПМЭФ обойдётся в 43 тысячи рублей в час

Самым дорогим автомобилем для аренды на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году стал Mercedes-Benz Maybach W223. Стоимость его аренды достигает 42,9 тысячи рублей в час, сообщает РИА «Новости».

В цену входят услуги водителя, аккредитация машины с возможностью парковки на площадке форума, расходы на топливо и мойку, дезинфекция салона, а также круглосуточная связь с диспетчером.

При этом арендовать автомобиль можно только пакетным предложением — минимум на три дня по 14 часов ежедневно. В таком случае общая стоимость аренды Maybach на период форума составит около 1,8 млн рублей.