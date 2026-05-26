Совбез РФ уличил Запад в превращении радикалов в «оружие» против неугодных стран
Совбез РФ: Запад передаёт террористам оружие и снабжает их разведданными
Некоторые западные страны давно сделали террористов собственным «оружием», снабжая их разведывательнй информацией, средствами слежения, современными образцами вооружения и боевой техники. Об этом сообщил замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Венедиктов во время открытия Международного форума по безопасности.
«Разумеется, никуда не делись такие вызовы и угрозы безопасности, как терроризм и экстремизм, что наглядно демонстрируют события в Мали. При этом отдельные страны Запада не только не борются с радикалами, но и активно используют их в своих целях», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Украина снабжала оружием террористов в Мали, которые пытались устроить государственный переворот. Основная часть вооружения — автоматы Калашникова, которые стали не нужны Киеву из-за переизбытка стрелкового оружия. Само нападение туарегов и джихадистов произошло в Мали в апреле 2026 года. Российский Африканский корпус помог отбить нападение. Life.ru собрал в родном материале всё, что известно о потерях, выводе из Кидаля и гибели министра обороны.
