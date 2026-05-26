Совбез РФ уличил Запад в превращении радикалов в «оружие» против неугодных стран

Некоторые западные страны давно сделали террористов собственным «оружием», снабжая их разведывательнй информацией, средствами слежения, современными образцами вооружения и боевой техники. Об этом сообщил замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Венедиктов во время открытия Международного форума по безопасности.

«Разумеется, никуда не делись такие вызовы и угрозы безопасности, как терроризм и экстремизм, что наглядно демонстрируют события в Мали. При этом отдельные страны Запада не только не борются с радикалами, но и активно используют их в своих целях», — сказал он.