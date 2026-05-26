Минута молчания в РАН: Академики почтили память жертв удара по Старобельску
Академики РАН начали собрание с минуты молчания по погибшим в Старобельске
Обложка © Telegram / Леонид Пасечник
Российская академия наук начала общее собрание с минуты молчания в память студентах в Старобельске, погибших в ночь на 22 мая при ударе ВСУ в учебный корпус и общежитие педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета.
В момент удара в здании находились 86 детей. В результате украинской атаки погиб 21 человек.
Следственный комитет РФ расценил атаку как теракт, отметив, что гражданский объект подвергся нескольким волнам ударов. А Украина через день получила шквал возмездия за детей Старобельска — удары «Орешником», «Кинжалом» и «Цирконами» погрузили Киев в настоящий ад. Запущенный по украинским авиабазам и оборонным предприятиям «Орешник» выполнил свою задачу, после чего в Киеве поднялся отчаянный крик, а киевский режим начинает осознавать необходимость переговоров с Россией.
Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.