26 мая, 10:08

Конгресс США забил тревогу, заподозрив КНР и РФ в якобы мощных хакерских атаках

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Американский Конгресс внезапно забил тревогу из-за хакерских атак и вынес эту проблему на всеобщее обсуждение, рассказал заслуженный юрист России, профессор Юрий Жданов. По его словам, в США крайне болезненно реагируют на действия злоумышленников в Сети, полагая, что киберинциденты затрагивают практически все государственные структуры.

В США провели масштабное межведомственное расследование видов онлайн-деятельности, а также способов их выявления, итогом которого стал отчёт, представленный Конгрессу. В документе выделили две категории кибератак со стороны иностранных противников: атаки, которые федеральное правительство приписало субъектам, действующим от имени государств и кибератаки, совершённые преступными группировками, которые преследуют исключительно личную выгоду.

При этом в основном злоумышленники использовали данные налоговой организации CRS, по которой также наносились удары, а сама CRS изучала публичные заявления на правительственных сайтах США: Пентагона, Министерства внутренней безопасности, Министерства юстиции, Управления директора национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры.

«В отчёте сказано, что ведущими субъектами угроз являются Китай, Россия, Корейская Народно-Демократическая Республика и Иран», — цитирует доктора юридических наук сайт MK.ru.

Ранее пророссийский хакер PalachPro заявил, что в рядах ВСУ сражаются наёмники из США, Норвегии, Бельгии, Бразилии, Германии, Японии и других стран мира. Он получил доступ к информации об иностранных военнослужащих, взломав базы данных ТЦК.

Борис Эльфанд
