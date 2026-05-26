Россия дала жёсткий политический ответ после задержания в Польше археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Об этом написало китайское издание Sohu, комментируя ситуацию вокруг россиянина и новый закон о защите граждан РФ за рубежом.

«Необоснованный арест россиянина в Польше вызвал резкую реакцию Путина», — пишут авторы китайского издания Sohu.

По данным Sohu, Москва быстро перешла к ответным действиям быстро и неожиданно для Запада после ареста Бутягина в конце прошлого года по требованию Киева: его обвиняли в причинении ущерба во время раскопок в Крыму и готовили к экстрадиции. Журналисты заметили, что сразу после этих событий Совет Федерации одобрил закон, позволяющий использовать Вооружённые силы для защиты российских граждан.

«Речь идёт не просто о словесном осуждении или экономических санкциях, а о потенциальном применении Вооружённых сил для спасения граждан России», — передали китайские репортёры.

В КНР обратили внимание, что документ прошёл путь от внесения в Госдуму до одобрения верхней палатой всего за несколько недель. По оценке Sohu, такая скорость стала тревожным сигналом для западных стран: Москва показала, что на провокации против россиян готова отвечать не заявлениями, а конкретными решениями.

Археолога Бутягина освободили 28 апреля в рамках обмена на белорусско-польской границе. После этого сотрудник Эрмитажа вернулся в Санкт-Петербург. Сам археолог назвал своё задержание частью целенаправленной кампании. По его мнению, она призвана очернить Россию на международной арене. Затем Путин подписал закон о применении ВС РФ для защиты россиян за рубежом. Речь идёт о тех, кого удерживают или преследуют по приговорам иностранных судов.