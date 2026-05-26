26 мая, 10:34

Россиян призвали регулярно проверять «молчаливый» орган, который не болит сам по себе

Врач Лазуренко призвала регулярно проверять щитовидку

Обложка © GigaChat / Life.ru

Щитовидная железа — очень «молчаливый» орган, который сам по себе не болит, поэтому распознать его неполадки бывает непросто, предупредила врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко. По её словам, симптоматика напрямую зависит от того, с чем именно столкнулся организм — с гиперфункцией или гипофункцией.

Железа занимает срединное положение между клетками-мишенями, а этажом выше находится гипофиз, который вырабатывает гормоны, напрямую контролирующие её работу. Если на местах начинаются сбои, щитовидная железа снижает свою активность и уменьшает выброс йодосодержащих гормонов. При снижении функции органа человек может чувствовать общее ухудшение состояния, а при гиперфункции картина иная.

Назначили без анализов: Россиянка лишилась щитовидки после аналога «Оземпика»

В частности, железа производит слишком много йодосодержащих гормонов, и начинается интоксикация организма. В этом случае наблюдается не набор, а снижение веса, возможен тремор конечностей, а также нарушение когнитивных функций вплоть до депрессии. Классический способ выявить проблемы с щитовидной железой — сдать анализы гормонального спектра и пройти ультразвуковую диагностику.

«Подобные обследования стоит проходить ежегодно. Такие услуги оказывает любая лаборатория или поликлиника, когда человек приходит на приём к врачу с соответствующими жалобами», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».

Ожирение вместо сброшенных кило: Экстремальные диеты к лету ломают щитовидную железу

Ранее хейт в соцсетях помог россиянке вовремя выявить опухоль щитовидной железы. Тем временем волна анемии накрыла россиян.

