Россиян призвали регулярно проверять «молчаливый» орган, который не болит сам по себе
Щитовидная железа — очень «молчаливый» орган, который сам по себе не болит, поэтому распознать его неполадки бывает непросто, предупредила врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко. По её словам, симптоматика напрямую зависит от того, с чем именно столкнулся организм — с гиперфункцией или гипофункцией.
Железа занимает срединное положение между клетками-мишенями, а этажом выше находится гипофиз, который вырабатывает гормоны, напрямую контролирующие её работу. Если на местах начинаются сбои, щитовидная железа снижает свою активность и уменьшает выброс йодосодержащих гормонов. При снижении функции органа человек может чувствовать общее ухудшение состояния, а при гиперфункции картина иная.
В частности, железа производит слишком много йодосодержащих гормонов, и начинается интоксикация организма. В этом случае наблюдается не набор, а снижение веса, возможен тремор конечностей, а также нарушение когнитивных функций вплоть до депрессии. Классический способ выявить проблемы с щитовидной железой — сдать анализы гормонального спектра и пройти ультразвуковую диагностику.
«Подобные обследования стоит проходить ежегодно. Такие услуги оказывает любая лаборатория или поликлиника, когда человек приходит на приём к врачу с соответствующими жалобами», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».
