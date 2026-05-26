В Кремле не отслеживали реакцию США на предупреждение об ударах по Киеву

В Кремле заявили, что пока не располагают информацией о реакции США на предупреждение Москвы по возможным ударам по объектам в Киеве. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как Вашингтон отреагировал на прозвучавшие накануне заявления МИД.

По его словам, российская сторона пока не может сообщить ничего конкретного по этому поводу. При этом в Кремле отметили, что слышали официальные заявления из ряда европейских столиц и от представителей Евросоюза.

«Пока такой информацией не располагаем. Слышали некие заявления официальные из некоторых европейских столиц, представителей ЕС, но здесь приоритетным для нас является то предупреждение, которое направили мы», — сказал представитель Кремля.

Таким образом, в Москве дали понять, что главным считают не внешнюю реакцию, а сам сигнал, который российская сторона уже направила.

Напомним, накануне в МИД РФ заявили, что после теракта ВСУ в Старобельске Армия России приступает к последовательному нанесению системных ударов по центрам приянтия решений на Украине. В связи с этим иностранцев призвали срочно покинуть Киев, а жителям столицы посоветовали держаться подальше от военных и административных объектов.