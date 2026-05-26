Террористическая атака Вооружённых сил Украины на колледж в Старобельске и последовавшая за ней позиция западных государств спровоцировали мощную волну возмущения далеко за пределами России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Представители западных стран, постоянные представители западных стран при ООН, то есть квалифицированные дипломаты, которые должны нести ответственность за свои слова, не просто усомнились, а чуть ли не обвинили нашу страну, что якобы этого теракта, совершенного киевским режимом, и вовсе не было», — заявила на брифинге Мария Захарова.

По её словам, это вызвало не просто возмущение, а настоящий народный гнев — не только в России, но и во всём мире. По её словам, некоторые западные журналисты, которые посетили место теракта ВСУ в Старобельске, получили запрет от своих редакций публиковать материал. Дипломат назвала сознательней акцией Запада решение не рассказывать о массовом убийстве студентов.