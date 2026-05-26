Двое жителей Асбеста чудом не погибли под огромным куском обрушившейся крыши

В Асбесте Свердловской области отвалившийся фрагмент кровли едва не убил мужчину и женщину. О происшествии 26 мая рассказали в местных пабликах.

Гигантский обломок крыши едва не оборвал жизнь двух жителей Асбеста.

ЧП случилось днём на Уральской улице возле магазина «Хозяйка». Пара шла по тротуару, когда с крыши здания посыпалась бетонная крошка.

Женщина вовремя среагировала и отдёрнула спутника в сторону. Спустя мгновение на асфальт рухнул огромный обломок кровли. По имеющейся информации, в доме в тот момент проводились ремонтные работы на крыше.