Двое жителей Асбеста чудом не погибли под огромным куском обрушившейся крыши
Обложка © Telegram / Типичный Асбест
В Асбесте Свердловской области отвалившийся фрагмент кровли едва не убил мужчину и женщину. О происшествии 26 мая рассказали в местных пабликах.
Гигантский обломок крыши едва не оборвал жизнь двух жителей Асбеста. Видео © Telegram / Типичный Асбест
ЧП случилось днём на Уральской улице возле магазина «Хозяйка». Пара шла по тротуару, когда с крыши здания посыпалась бетонная крошка.
Женщина вовремя среагировала и отдёрнула спутника в сторону. Спустя мгновение на асфальт рухнул огромный обломок кровли. По имеющейся информации, в доме в тот момент проводились ремонтные работы на крыше.
Ранее Life.ru сообщал, как в одной из школ Севастополя внезапно обрушился балкон второго этажа. Конструкция рухнула в тот момент, когда выпускники вышли на неё для фотосессии. Мама одного из пострадавших ребят рассказала, что у 11-классники традиционно фотографируются там каждый год.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.