26 мая, 13:00

Двое жителей Асбеста чудом не погибли под огромным куском обрушившейся крыши

Обложка © Telegram / Типичный Асбест

В Асбесте Свердловской области отвалившийся фрагмент кровли едва не убил мужчину и женщину. О происшествии 26 мая рассказали в местных пабликах.

ЧП случилось днём на Уральской улице возле магазина «Хозяйка». Пара шла по тротуару, когда с крыши здания посыпалась бетонная крошка.

Женщина вовремя среагировала и отдёрнула спутника в сторону. Спустя мгновение на асфальт рухнул огромный обломок кровли. По имеющейся информации, в доме в тот момент проводились ремонтные работы на крыше.

Мужчина уцелел после падения с 50 метров, ураган унёс его вместе с крышей

Ранее Life.ru сообщал, как в одной из школ Севастополя внезапно обрушился балкон второго этажа. Конструкция рухнула в тот момент, когда выпускники вышли на неё для фотосессии. Мама одного из пострадавших ребят рассказала, что у 11-классники традиционно фотографируются там каждый год.

Юрий Лысенко
