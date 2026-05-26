Рябков призвал США к ответственности за украинское урегулирование

Москва призывает администрацию США осознать свою ответственность в процессе украинского урегулирования. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Россия готова выполнить свою часть работы и перейти к конкретным договорённостям и решениям.

«Мы призываем администрацию США осознать меру собственной ответственности. Мы готовы свою часть пути пройти и воплотить в конкретных договоренностях и решениях рамки Анкориджа. Об этом мы говорим едва ли не каждый день на самых ответственных уровнях», — сказал Рябков.

Замглавы МИД подчеркнул, что Москва регулярно поднимает эту тему на высоком уровне.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сделал заявление, которое фактически ставит крест на надеждах Киева на активный диалог с Вашингтоном. Он заявил, что США не ведут переговоры с Украиной и не планируют этого делать.