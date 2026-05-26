Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 13:01

Рябков призвал США к ответственности за украинское урегулирование

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва призывает администрацию США осознать свою ответственность в процессе украинского урегулирования. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Россия готова выполнить свою часть работы и перейти к конкретным договорённостям и решениям.

«Мы призываем администрацию США осознать меру собственной ответственности. Мы готовы свою часть пути пройти и воплотить в конкретных договоренностях и решениях рамки Анкориджа. Об этом мы говорим едва ли не каждый день на самых ответственных уровнях», — сказал Рябков.

Замглавы МИД подчеркнул, что Москва регулярно поднимает эту тему на высоком уровне.

МИД: РФ готова представить свои предложения к плану США по Украине
МИД: РФ готова представить свои предложения к плану США по Украине

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сделал заявление, которое фактически ставит крест на надеждах Киева на активный диалог с Вашингтоном. Он заявил, что США не ведут переговоры с Украиной и не планируют этого делать.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Посольство США в Киеве предупредило о воздушной атаке Украины в ближайшие сутки
Посольство США в Киеве предупредило о воздушной атаке Украины в ближайшие сутки
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Переговоры по Украине
  • Сергей Рябков
  • МИД РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar