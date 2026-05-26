Верховная рада и Офис президента Украины не являются центрами принятия военных решений. Об этом председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в комментарии «Парламентской газете». Он заметил, что украинские нардепы не управляют войсками и не определяют, когда и по каким целям наносятся удары.

«Мы же все понимаем, что Зеленский там [в ОП] не появляется. Он сидит в бункере, а в офисе у него два охранника и пять уборщиц. Есть ли смысл тратить дорогостоящие боеприпасы на, по сути, пустое место?», — сказал депутат, объясняя решение не бить по Банковой.

Он отметил, что задача российских военных заключается в выявлении защищённых и заглублённых пунктов управления ВСУ, отдельных родов войск, объединений, а также, возможно, других силовых и государственных структур, связанных с принятием решений. Парламентарий также высказал предположение, что удары возмездия продолжатся дои перемены в официальной позиции руководства Украины и готовности сесть за стол переговоров — и не просто сесть, но безоговорочно принять условия России.

Ранее в МИД РФ заявили, что теракт, устроенный ВСУ в Старобельске, переполнил чашу терпения, и посему Российская армия приступает к систему нанесению ударов по центрам принятия решений в Киеве. Перечень целей также включает в себя командные пункты и предприятия ВПК.