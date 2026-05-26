Студентка колледжа в Старобельске чудом спаслась от удара ВСУ из-за отмены пар
Екатерина Тарасова, одна из студенток колледжа в Старобельске, атакованного ВСУ, смогла избежать гибели из-за отменённых занятий. Об этом девушка рассказала корреспонденту газеты «Известия».
Она живёт в селе Солидарное (примерно 90 км от места удара). Родители часто отправляли детей учиться в Старобельск, считая, что там безопаснее. В тот день девушка могла быть в колледже — её спасла случайность: занятия отменили. Отец студентки узнал об ударах из мессенджеров. Он не живёт с дочерью, поэтому стал звонить, но Екатерина не брала трубку.
«У меня истерика, паника. А потом оказалось, что она уже дома была — я просто про это не знал», — рассказал он.
Екатерина дружила с двумя погибшими при ударе ВСУ: односельчанкой Ириной Животиковой (19 лет) и одногруппником Александром Постовцом (21 год).
«Мне всё ещё больно за потерю своих друзей», — резюмировала студентка.
Напомним, что трагедия в Старобельске разыгралась в ночь на 22 мая — киевский режим нанёс удар по спальному корпусу местного колледжа, где в это время мирно спали учащиеся. Общежитие атаковали несколькими волнами беспилотников, десятки молодых людей оказались погребены под завалами; в результате атаки погиб 21 человек.
