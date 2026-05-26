Военный эксперт раскрыл главную изюминку нового российского ЗАК «Цитадель»

Новый зенитно-артиллерийский комплекс «Цитадель» способен эффективно бороться с различными типами беспилотников, рассказал член Совета по внешней и оборонной политике, военный эксперт Андрей Фролов. По его словам, боевой модуль может работать автономно, у него есть собственные средства обнаружения.

Для крупных дронов, которые ВСУ запускают по российской территории, снаряда ЗАК калибра 30 мм вполне достаточно. Независимый от человека комплекс можно оперативно размещать на разных направлениях, а также создавать их концентрацию, чтобы повысить вероятность поражения БПЛА.

«А главная изюминка — программируемый снаряд. У нас такого в этом калибре не было», — подчеркнул специалист в беседе с радио «Комсомольская правда».

Напомним, ранее «Ростех» создал комплекс «Цитадель» с умными снарядами. ЗАК умеет перехватывать вражеские беспилотники разных моделей.